Reunião com a Marinha do Brasil Ascom
Búzios participa de reunião com a Marinha do Brasil para ordenamento
Secretarias discutem instalação de boias e sinalizadores para separar áreas de banho e navegação
Secretaria do Idoso de Búzios realiza Feira do Empreendedorismo 60+ nesta sexta-feira (28)
Evento é aberto ao público e acontece a partir das 14h, no Centro de Convivência do Idoso
Balcão de Empregos de Búzios oferece novas oportunidades de trabalho
As oportunidades são para Camareira, Manutencionista, Garçom, Serviços Gerais, Cozinheiro, Caixa, Auxiliar de cozinha, Cumim e Vendedor(a)
Prefeitura de Arraial e governo do Estado vistoriam obra em Monte Alto com Bernardo Rossi
Parceria entre Marcelo Magno (PL) e Estado avança em novo equipamento urbano para o distrito; projeto prevê parque, academia, área esportiva e proteção ambiental
Fabinho Costa reforça agenda estratégica de Iguaba Grande e declara apoio para 2026
Prefeito apresenta balanço de gestão, projeta novas obras e defende renovação política com foco em resultados
Prefeitura intensifica cercamento de áreas públicas e ambientais para reforçar preservação e segurança em Búzios
Ação inclui mais de 3,7 km de áreas demarcadas e implantação de mourões chipados para coibir furtos e ocupações irregulares
