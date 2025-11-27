Reunião com a Marinha do Brasil - Ascom

Publicado 27/11/2025 14:14

Búzios - Representante das secretarias de Turismo, Pesca, Clima e Sustentabilidade e Ordem Pública de Búzios, se reuniram nesta quarta-feira (26), em Cabo Frio, com representantes da Marinha do Brasil para tratar da implantação de uma rede separadora entre áreas de banho e de navegação nas praias do município.

Durante a reunião, os secretários apresentaram a necessidade de implementar o ordenamento físico das praias devido ao número de embarcações identificado nas fiscalizações. Foram discutidas a instalação de boias e sinalizadores para separar as áreas destinadas aos banhistas das zonas de navegação. O encontro iniciou as tratativas para que essa organização seja feita de acordo com as normas marítimas.

Participaram da reunião o secretário de Turismo, Thomas Weber; o secretário de Clima e Sustentabilidade, Evanildo Nascimento; o secretário de Pesca, Rafael Fernandes; e o responsável pela Gerência Náutica da Secretaria de Ordem Pública, Joel.

O município informou que as discussões fazem parte do planejamento para organizar as atividades náuticas e orientar a circulação de embarcações e banhistas nas praias de Búzios.