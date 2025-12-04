Câmara Municipal Ascom
Câmara de Búzios aprova multa para consumo de drogas em espaços públicos
Penalidade será de R$ 3.042,40 e projeto agora segue para sanção do prefeito
Câmara de Búzios aprova multa para consumo de drogas em espaços públicos
Penalidade será de R$ 3.042,40 e projeto agora segue para sanção do prefeito
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
Marcelo Magno reforça protagonismo de Arraial do Cabo na Cúpula de Mercocidades
Prefeito e seu vice, Diego Silveira (MSB), participaram de agenda estratégica em Niterói e ampliam diálogo com lideranças para cooperação e desenvolvimento
Búzios receberá 20 navios de cruzeiro em dezembro e prevê impacto de quase R$ 30 milhões na economia local
Quase 70 mil turistas desembarcam na península durante o período
Motorista fica ferido após colisão frontal na RJ-102, na Rasa, em Búzios
Trânsito ficou lento nos dois sentidos da rodovia e equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate
Chuva forte provoca alagamentos em Búzios e Prefeitura cobra consciência no descarte de lixo
Defesa Civil diz que não houve danos, mas alerta para descarte irregular que agrava alagamentos
Dr. Serginho defende exceção para fogos no Réveillon de Cabo Frio
Em entrevista, nesta quarta (3), prefeito diz que balsas no mar reduzem ruído, mas admite que é impossível controlar fogos particulares. "O PCD que quiser acompanhar a família terá tenda do autista, abafadores e todo cuidado"
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.