Pistola Astra A-75 9mm com quatro munições, 18 munições calibre 9mm, quatro quilos de pasta base de cocaína e mais.. - Divulgação/PM

Publicado 04/12/2025 18:33

Búzios - Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Militar prendeu um homem identificado como C G.G., de 27 anos, após um confronto durante uma abordagem em uma kitnet localizada na Rua Álvaro Elídio Gonçalves, na Rasa, em Armação dos Búzios. Ele é investigado por tráfico de drogas nas regiões da Rasa e do Cruzeiro.

A ação teve início por volta das 7h, após denúncia de que o suspeito estaria armado dentro do imóvel. Equipes monitoraram o local e observaram o homem entrar na kitnet carregando um volume na cintura. Ao bater à porta, o suspeito tentou fugir pela janela lateral e fez menção de atirar contra um policial, que revidou com um disparo de fuzil, sem atingi-lo. Durante a fuga, o suspeito disparou contra outro policial, que respondeu com três tiros, atingindo o homem, que caiu à frente do imóvel.

No local, os policiais apreenderam uma pistola Astra A-75 9mm com quatro munições, 18 munições calibre 9mm, quatro quilos de pasta base de cocaína, 1,5 kg de maconha, 339 pinos de cocaína, 3 mil eppendorfs, dois celulares, balança, sacos plásticos, etiquetas, quatro bacias, cordão de ouro e materiais de endolação.

O suspeito, que possui sete anotações criminais por roubo, tráfico, ameaça e violência doméstica, foi socorrido ao Hospital Rodolfo Perissé, permanecendo sob custódia. A ocorrência foi registrada inicialmente na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) e depois encaminhada à 126ª DP de Cabo Frio.