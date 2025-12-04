Pistola Astra A-75 9mm com quatro munições, 18 munições calibre 9mm, quatro quilos de pasta base de cocaína e mais.. Divulgação/PM
Criminoso é baleado após troca de tiros com a PM em Búzios
Suspeito disparou contra policiais em kitnet na Rasa; grande quantidade de drogas e armas foi apreendida
Câmara de Búzios aprova multa para consumo de drogas em espaços públicos
Penalidade será de R$ 3.042,40 e projeto agora segue para sanção do prefeito
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
Marcelo Magno reforça protagonismo de Arraial do Cabo na Cúpula de Mercocidades
Prefeito e seu vice, Diego Silveira (MSB), participaram de agenda estratégica em Niterói e ampliam diálogo com lideranças para cooperação e desenvolvimento
Búzios receberá 20 navios de cruzeiro em dezembro e prevê impacto de quase R$ 30 milhões na economia local
Quase 70 mil turistas desembarcam na península durante o período
Motorista fica ferido após colisão frontal na RJ-102, na Rasa, em Búzios
Trânsito ficou lento nos dois sentidos da rodovia e equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate
