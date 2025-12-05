Vitor Gonçalves Mattos e Carlos Alberto Machado Ribeiro - Reprodução

Publicado 05/12/2025 16:13

Búzios - O julgamento de Vitor Gonçalves Mattos, de 28 anos, acusado de matar o segurança Carlos Alberto Machado Ribeiro, de 59 anos, em Búzios, foi adiado nesta quinta-feira (4) após a defesa solicitar que o réu passe por um exame de insanidade mental. O processo ficará suspenso até que o laudo seja concluído.



Uma nova audiência será marcada para o interrogatório de Vitor. Somente depois disso o juiz Danilo Borges decidirá se o caso seguirá para júri popular.



Dependendo do resultado do exame, o réu poderá ser encaminhado a uma unidade prisional específica ou cumprir pena em presídio comum.



Relembre o caso

O crime ocorreu em 20 de julho, na Orla Bardot. Carlos trabalhava como segurança em uma boate e foi esfaqueado no pescoço. Segundo as investigações, o ataque aconteceu após Vitor supor que o segurança o havia repreendido por empinar uma moto.



Na primeira audiência, colegas de trabalho relataram que Carlos era conhecido por agir de forma pacífica e tentar resolver conflitos pelo diálogo. Ele deixou esposa e dois filhos.