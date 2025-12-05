Acidente - Folha de Búzios

Publicado 05/12/2025 16:22

Búzios - Um ônibus da Viação Salineira precisou realizar uma freada brusca na manhã desta sexta-feira (5), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, próximo à entrada da Praia da Tartaruga, em Armação dos Búzios. A manobra repentina deixou cerca de dez passageiros feridos.

Segundo informações iniciais, um dos ocupantes sofreu um corte na testa e outro teve ferimento no braço. A maioria das vítimas relatou dores lombares devido ao impacto. O Corpo de Bombeiros e equipes do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé prestaram os primeiros atendimentos e enviaram ambulâncias para remover os feridos até a unidade de saúde.

A Guarda Civil Municipal atuou na sinalização e no controle do trânsito durante todo o atendimento no local.

Em nota, a Auto Viação Salineira afirmou lamentar o incidente e informou que uma equipe foi enviada imediatamente para acompanhar o atendimento aos passageiros. A empresa destacou que está em contato com as autoridades e com o hospital para acompanhar a evolução dos casos e que já iniciou uma análise interna para apurar as causas da freada brusca.

A companhia reforçou ainda que a segurança é prioridade e que colaborará integralmente com as investigações.

*Com informações da Folha de Búzios.