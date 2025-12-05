AcidenteFolha de Búzios
Ônibus da Salineira faz freada brusca e deixa passageiros feridos em Búzios
Equipes de emergência atuaram rapidamente; empresa afirma que investiga o ocorrido
Julgamento de acusado de matar segurança em Búzios é adiado após pedido de exame de insanidade mental
Réu será interrogado apenas após conclusão do laudo; decisão sobre júri popular dependerá do resultado
Daniela Soares entrega novo Centro de Reabilitação e reforça investimentos no 3º distrito
Unidade chega com estrutura de alto padrão, acessibilidade plena e foco na redução de deslocamentos para moradores de São Vicente
Prefeito de Iguaba Grande celebra lançamento da 'Orla Digital'
Fabinho Costa (CID) destacou a capacidade dos novos pontos de conexão, que suportam até 2 mil acessos simultâneos, atendendo moradores e turistas mesmo nos períodos de maior movimento
Criminoso é baleado após troca de tiros com a PM em Búzios
Suspeito disparou contra policiais em kitnet na Rasa; grande quantidade de drogas e armas foi apreendida
Câmara de Búzios aprova multa para consumo de drogas em espaços públicos
Penalidade será de R$ 3.042,40 e projeto agora segue para sanção do prefeito
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
