Segundo informações da unidade, a denúncia relatava que o grupo havia abordado uma loja de material de construção e circulava em um Renault Kwid branco, placa BEP6J25. O veículo deixou Búzios em direção a Cabo Frio, movimento confirmado pelo Centro de Monitoramento do município, acionado pela equipe diante da gravidade da ocorrência.
Os policiais localizaram o carro na Estrada do Guriri, próximo ao Condomínio dos Pássaros, já em Cabo Frio. Durante a tentativa de abordagem, um dos ocupantes desceu abruptamente e correu em direção ao policial, com uma arma na cintura e aparentando tentar sacá-la. Diante da ameaça imediata, o agente efetuou um disparo para conter o avanço. O suspeito foi identificado como Ruggo Wambaster do Rosário Nascimento.
No veículo — que era alugado — estavam ainda Antônio Marcos da Silva Pereira, que dirigia o Kwid, e o policial civil Cláudio da Silva Bastos, recém-lotado na DEAM de Nova Iguaçu e já apontado como líder do esquema criminoso. Com o trio foram apreendidas duas pistolas: uma Glock calibre .40, patrimoniada pela Secretaria de Polícia Civil (SEPOL), e uma pistola 9mm, pertencente a Ruggo, que afirmou ser CAC, embora sem porte. A equipe encontrou também uma réplica de fuzil e R$ 1.985 em espécie.
Os suspeitos confessaram ter recebido R$ 4 mil via PIX, valor enviado para a conta de Antônio Marcos, fruto das cobranças ilegais feitas contra comerciantes de Búzios.
A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar o entendimento da atuação do grupo na região.
