Publicado 05/12/2025 17:36

Búzios - A Polícia Civil de Armação dos Búzios divulgou novos detalhes da operação que prendeu três homens suspeitos de extorquir comerciantes no município na manhã desta sexta-feira (5), entre eles, o ex-secretário de Arraial do Cabo e policial civil Cláudio da Silva Bastos. A ação, coordenada pelo delegado titular da 127ª DP, Dr. Lauro Coelho, e pelo chefe da distrital, Felipe Novellino, teve início após denúncia de que indivíduos fortemente armados estariam se passando por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).



Segundo informações da unidade, a denúncia relatava que o grupo havia abordado uma loja de material de construção e circulava em um Renault Kwid branco, placa BEP6J25. O veículo deixou Búzios em direção a Cabo Frio, movimento confirmado pelo Centro de Monitoramento do município, acionado pela equipe diante da gravidade da ocorrência.



Os policiais localizaram o carro na Estrada do Guriri, próximo ao Condomínio dos Pássaros, já em Cabo Frio. Durante a tentativa de abordagem, um dos ocupantes desceu abruptamente e correu em direção ao policial, com uma arma na cintura e aparentando tentar sacá-la. Diante da ameaça imediata, o agente efetuou um disparo para conter o avanço. O suspeito foi identificado como Ruggo Wambaster do Rosário Nascimento.



No veículo — que era alugado — estavam ainda Antônio Marcos da Silva Pereira, que dirigia o Kwid, e o policial civil Cláudio da Silva Bastos, recém-lotado na DEAM de Nova Iguaçu e já apontado como líder do esquema criminoso. Com o trio foram apreendidas duas pistolas: uma Glock calibre .40, patrimoniada pela Secretaria de Polícia Civil (SEPOL), e uma pistola 9mm, pertencente a Ruggo, que afirmou ser CAC, embora sem porte. A equipe encontrou também uma réplica de fuzil e R$ 1.985 em espécie.



Os suspeitos confessaram ter recebido R$ 4 mil via PIX, valor enviado para a conta de Antônio Marcos, fruto das cobranças ilegais feitas contra comerciantes de Búzios.



A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar o entendimento da atuação do grupo na região.