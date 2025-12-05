Búzios Old School Vintage - Ascom

Búzios Old School VintageAscom

Publicado 05/12/2025 17:43

Búzios - Começou nesta quinta-feira (4) o 3º Búzios Old School Vintage, encontro de carros antigos que está transformando a Rua das Pedras em um verdadeiro passeio pelo tempo. O evento, realizado com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Subsecretaria de Comunicação e Eventos, segue até domingo (7) reunindo apaixonados por automobilismo, moradores e turistas em uma programação variada.



Além da exposição de modelos nacionais e internacionais, os visitantes encontram apresentações artísticas, DJ, performances culturais e uma Área Kids funcionando todos os dias, garantindo diversão para toda a família.



A programação continua nesta sexta-feira (5) com o show pirotécnico de Galadriel Ribeiro Pernalta, às 19h, seguido pelo show de dança com a Fada, às 20h. No sábado (6), o DJ Léa abre a tarde às 16h, seguido por mais uma apresentação da Fada, às 19h, e pelo show de contorcionismo e malabares de fogo com Fla Porral, às 21h. Na mesma noite, acontece a premiação dos veículos, que vai destacar os três melhores nacionais, os três melhores internacionais e ainda o título “The Best Geral”.



O festival se encerra no domingo (7), ao som do DJ Léa, das 14h às 18h. Integrado ao calendário oficial do município, o Búzios Old School Vintage reforça o turismo local, movimenta a economia e amplia as opções de lazer para quem vive ou visita a cidade.