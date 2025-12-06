Desocupação de uma área pública no Morro do Marisco - Ascom

Desocupação de uma área pública no Morro do MariscoAscom

Publicado 06/12/2025 10:59

Búzios - Nesta sexta-feira (5), as Secretarias do Ambiente e Urbanismo e de Ordem Pública de Búzios realizaram a desocupação de uma área pública no Morro do Marisco, em Geribá, durante a Operação Terra Prometida, ação integrada para coibir ocupações irregulares em áreas do município.



A área já havia sido cercada anteriormente pela Prefeitura, contudo, por meio de denúncia, a Secretaria foi informada de que cerca de 20 pessoas invadiram o local durante a madrugada e arrancaram as cercas, arames e a placa de identificação de área pública, além de instalarem um contêiner de forma irregular.



Durante a operação os fiscais realizaram a remoção das estruturas irregulares e promoveram a apreensão do contêiner. A área será novamente cercada e passará a ser monitorada 24 horas, reforçando a proteção do espaço público.



A Operação Terra Prometida contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, da ROMU, da Polícia Militar e do PROEIS, garantindo a segurança da equipe e a efetividade da ação.



A Prefeitura de Búzios segue atuando de forma firme no combate às ocupações ilegais, com foco na preservação ambiental, no ordenamento urbano e na defesa do patrimônio público, atendendo às denúncias da população e reforçando a fiscalização em todo o município.