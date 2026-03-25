A expectativa é de que a medida contribua para a redução de acidentes e o controle da velocidade nas rodovias estaduais. - Reprodução

A expectativa é de que a medida contribua para a redução de acidentes e o controle da velocidade nas rodovias estaduais.Reprodução

Publicado 25/03/2026 16:50

Búzios - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) anunciou a reinstalação de radares ao longo das rodovias que cortam a Região dos Lagos. A previsão é de que os equipamentos estejam novamente em funcionamento até o mês de junho.

De acordo com o órgão, nos trechos da RJ-102, por exemplo, os radares serão recolocados nos mesmos pontos onde já existiam dispositivos de fiscalização eletrônica. A medida ocorre após interrupções relacionadas a processos administrativos e de licitação.

Na RJ-102, os redutores de velocidade terão limite de até 50 km/h. Os pontos previstos são:

• Km 150,3 – Armação dos Búzios

• Km 152,1 – Armação dos Búzios

• Km 161,4 – Praia Rasa

• Km 161,5 – Praia Rasa

A reinstalação integra um pacote maior do DER-RJ, que prevê a implantação de 390 equipamentos em rodovias estaduais, incluindo substituições e novas instalações em pontos estratégicos.

O órgão também avança em outras vias. Na RJ-104, serão 11 radares em cerca de 21 km, passando por Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Já na RJ-106, estão previstos 133 equipamentos ao longo de 200 km, abrangendo municípios como Maricá, Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Macaé.

A expectativa é de que a medida contribua para a redução de acidentes e o controle da velocidade nas rodovias estaduais.