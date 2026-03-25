A expectativa é de que a medida contribua para a redução de acidentes e o controle da velocidade nas rodovias estaduais.Reprodução
• Km 150,3 – Armação dos Búzios
• Km 152,1 – Armação dos Búzios
• Km 161,4 – Praia Rasa
• Km 161,5 – Praia Rasa
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A expectativa é de que a medida contribua para a redução de acidentes e o controle da velocidade nas rodovias estaduais.Reprodução
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Daniela Soares avança em Brasília por universidade federal
A proposta é transformar Araruama em um polo educacional na Região dos Lagos, ampliando o acesso ao ensino gratuito e reduzindo a dependência de deslocamento para outros centros
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Comitiva aldeense também se encontrou com o pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, em um movimento que reforça o diálogo e o posicionamento do grupo para as próximas eleições
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