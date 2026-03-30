Fiscalização intensifica controle sobre serviços turísticos.Reprodução
Durante a operação, foram fiscalizados veículos como vans, bugres e ônibus. As equipes verificaram a documentação dos condutores, com foco nos bugres, além do licenciamento dos veículos e das condições exigidas para circulação.
Entre as irregularidades registradas, foram identificadas vans sem uso de ar-condicionado, item previsto na legislação municipal, além de veículos com licenciamento em atraso e casos de transporte sem autorização.
A Secretaria de Ordem Pública informou que as ações têm como finalidade organizar o sistema de transporte e garantir o cumprimento das normas. As fiscalizações serão realizadas de forma periódica em diferentes pontos da cidade.
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