Fiscalização intensifica controle sobre serviços turísticos. - Reprodução

Fiscalização intensifica controle sobre serviços turísticos.Reprodução

Publicado 30/03/2026 17:03

Búzios - Uma operação de fiscalização voltada a veículos de transporte de passageiros foi realizada nesta sexta-feira (27) em Armação dos Búzios. A ação ocorreu na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no Centro.



Durante a operação, foram fiscalizados veículos como vans, bugres e ônibus. As equipes verificaram a documentação dos condutores, com foco nos bugres, além do licenciamento dos veículos e das condições exigidas para circulação.



Entre as irregularidades registradas, foram identificadas vans sem uso de ar-condicionado, item previsto na legislação municipal, além de veículos com licenciamento em atraso e casos de transporte sem autorização.



A Secretaria de Ordem Pública informou que as ações têm como finalidade organizar o sistema de transporte e garantir o cumprimento das normas. As fiscalizações serão realizadas de forma periódica em diferentes pontos da cidade.