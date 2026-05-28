O governo municipal também esclareceu que a queima de fogos é proibida em Búzios - Reprodução/

O governo municipal também esclareceu que a queima de fogos é proibida em BúziosReprodução/

Publicado 28/05/2026 21:31

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios informou, nesta quarta-feira (27), que recebeu, por meio do Gabinete do Prefeito, uma denúncia envolvendo a suposta prática de extorsão por parte de um servidor municipal. Segundo a administração municipal, após o recebimento da denúncia, o servidor foi afastado das funções. O caso também foi encaminhado à Polícia Civil para apuração.

Em nota, a Prefeitura informou que “não compactua com qualquer conduta irregular praticada por servidores públicos” e afirmou que seguirá colaborando com as autoridades durante as investigações. O governo municipal também esclareceu que a queima de fogos é proibida em Búzios, conforme a legislação municipal vigente, e informou que a proibição é divulgada pela administração pública.

A Polícia Civil confirmou que a denúncia está sendo investigada. Segundo a corporação, “a informação procede, já foi instaurado inquérito e todos os envolvidos estão sendo ouvidos para apuração técnica dos fatos”. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a investigação segue em andamento e, ao final, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público.

A Prefeitura ainda declarou que optou por deixar o caso a cargo da Polícia Civil e não apresentou informações adicionais sobre a ocorrência. Eles informaram ainda que permanece à disposição para prestar esclarecimentos sobre o caso.