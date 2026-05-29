A prisão foi realizada após informações repassadas pelo serviço de monitoramento da Prefeitura de Búzios, que auxiliaram na localização do investigado.Reprodução/
Segundo a 127ª Delegacia de Polícia, a prisão foi realizada após informações repassadas pelo serviço de monitoramento da Prefeitura de Búzios, que auxiliaram na localização do investigado.
De acordo com a Polícia Civil, o mandado foi expedido em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência e de novas condutas de ameaça atribuídas ao investigado, em contexto de violência doméstica. O caso é enquadrado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
Ainda conforme a decisão judicial, a prisão preventiva foi decretada devido ao descumprimento reiterado das determinações judiciais impostas anteriormente.
A ação foi realizada sem intercorrências. Após a captura, o homem foi encaminhado para a sede da 127ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça para posterior transferência ao sistema prisional e realização de audiência de custódia.
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