A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo e da Subsecretaria de Comunicação e Eventos. - Reprodução/

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo e da Subsecretaria de Comunicação e Eventos.Reprodução/

Publicado 29/05/2026 13:41

Búzios - A Praça Santos Dumont e a Casa Argentina, em Armação dos Búzios, recebem nesta sexta-feira (29) e sábado (30) o evento MI BÚZIOS. Com entrada gratuita, a programação reúne gastronomia, moda, música, dança e atividades culturais, promovendo a conexão entre as culturas brasileira e argentina.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo e da Subsecretaria de Comunicação e Eventos, e propõe um circuito de experiências latinas contemporâneas, valorizando marcas argentinas criadas na cidade, além da gastronomia artesanal e do turismo de experiência.

Durante os dois dias, a “Vila Mi Búzios”, montada na Praça Santos Dumont, reunirá restaurantes, chefs, bares e produtores artesanais com influências argentinas e latino-americanas. O público poderá encontrar opções como carnes e choripán, empanadas artesanais, pizzas, raviolis, pratos sem glúten, alfajores, hambúrgueres, além de vinhos argentinos, cervejas artesanais e drinks típicos.

Já a Casa Argentina receberá atividades voltadas à troca cultural e ao empreendedorismo, com talks sobre gastronomia e moda, networking e encontros entre empresários e criadores de marcas desenvolvidas em Búzios.

Entre os destaques da programação está o Talk Fashion, marcado para sábado (30), às 16h, com Melania, da marca Acqua, e Eugênia, da Kenia. O encontro abordará temas ligados ao empreendedorismo feminino, moda praia, lifestyle e influência cultural.

A programação musical contará com apresentações do grupo El Pogo Cumbiero, de Agustina & Banda, além de sets do DJ Luís Rojas. O público também poderá participar de aulas de cumbia, bachata e salsa.

O evento terá ainda um espaço infantil inspirado no universo da Mafalda, com oficinas criativas, recreação e atividades para crianças.

Programação

29 de maio – Sexta-feira

15h às 20h — DJ Luís Rojas (set latino)

16h — Talk Gastronomia “Chefs Argentinos” — Casa Argentina

20h — Show de Cumbia com El Pogo Cumbiero

21h30 — Aula de Cumbia

22h — Baile Latino com DJ Luís Rojas

30 de maio – Sábado

15h — DJ Luís Rojas (set latino)

16h — Talk Fashion com Acqua e Kenia — Casa Argentina

20h — Show Latino com Agustina & Banda

21h30 — Aula de Bachata e Salsa

22h — Baile Latino com DJ Luís Rojas