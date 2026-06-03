Momento da prisão. - Reprodução

Momento da prisão. Reprodução

Publicado 03/06/2026 15:59 | Atualizado 03/06/2026 16:00

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, na manhã desta quarta-feira (3), um homem apontado como líder do tráfico de drogas em bairros da capital alagoana e em municípios do litoral norte de Alagoas. A captura ocorreu em Armação dos Búzios, durante uma ação conjunta com a Polícia Civil de Alagoas.



De acordo com PCERJ, policiais da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Ramon Vasconcelos Oliveira, conhecido pelo apelido de “Talismã”, investigado pelo crime de integrar organização criminosa.



A prisão faz parte da Operação Morro do Alemão, resultado de uma investigação coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas. Segundo as apurações, o suspeito exercia papel de liderança no tráfico de drogas em determinadas regiões da capital alagoana e em cidades do litoral norte do estado.



Ainda conforme a investigação, Ramon Vasconcelos Oliveira estaria envolvido em ações destinadas à expansão territorial da organização criminosa e na transferência do controle de áreas dominadas pelo grupo para outros integrantes da facção.



Os investigadores também identificaram indícios de participação em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, utilização de armas de fogo e articulações para a prática de crimes contra integrantes de grupos rivais, incluindo sequestros e homicídios.



A ação integra o Projeto Captura, força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi/Senasp), em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O objetivo da iniciativa é apoiar unidades federativas na localização e prisão de foragidos da Justiça que estejam escondidos em território fluminense.



Após a prisão, o investigado foi encaminhado às autoridades competentes e permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.