ManifestaçãoFoto: reprodução
Marcha Ni Una Menos reúne mais de 300 mulheres em Búzios contra a violência de gênero
Manifestação reuniu moradoras e turistas de diferentes países latino-americanos pelas ruas da cidade
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Daniela Soares acompanha montagem dos tapetes de sal e reforça tradição que projeta Araruama no turismo religioso
Mesmo após chuva durante a madrugada, voluntários mantiveram os trabalhos e garantiram a realização de uma das maiores celebrações de Corpus Christi do estado
Dr. Serginho sobe ao tatame para anunciar competição internacional em Cabo Frio
Ao lado do secretário Rafael Bernardo, prefeito utilizou o recém-reinaugurado Alfredo Barreto para divulgar a International Cup de Jiu-Jitsu
Daniela Soares busca mais efetivo e viaturas em reunião com a cúpula da PM
Com a implantação do 42º BPM, prefeita quer ampliar a estrutura policial e garantir mais presença das forças de segurança nas ruas
Líder de facção investigado em Alagoas é preso em Búzios
Criminoso foi localizado na Região dos Lagos e tinha mandado de prisão preventiva por integrar organização criminosa; operação contou com apoio das polícias civis do Rio de Janeiro e de Alagoas
Fabinho Costa vai ao INEA e cobra avanço de obra aguardada no Canellas City
Projeto é considerado uma das principais demandas de infraestrutura de Iguaba Grande e aguarda repasses orçamentários para avançar
Após boatos nas redes, Dr Serginho reage e episódio ganha ares de disputa pré-eleitoral
Suposta ação da Polícia Federal leva prefeito de Cabo Frio às redes desmentir a notícia falsa. Na verdade, agentes da PF foram à Comsercaf solicitar melhorias na iluminação do acesso ao aeroporto
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