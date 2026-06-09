Elemento foi preso no bairro Ferradura - Polícia

Elemento foi preso no bairro FerraduraPolícia

Publicado 09/06/2026 19:55

Búzios - Um homem condenado por tráfico de drogas foi preso na manhã desta segunda-feira (8) no bairro Ferradura, em Armação dos Búzios. A captura aconteceu por volta das 9h30, na Avenida Parque, após um trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil.

De acordo com a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), agentes da unidade, com apoio de policiais militares do programa Segurança Presente, localizaram Wesley Lima da Silva, que estava com um mandado de prisão em aberto.

A ordem judicial é decorrente de uma sentença penal condenatória pelo crime de tráfico de drogas. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Armação dos Búzios.

Segundo a polícia, Wesley foi abordado e não apresentou resistência no momento da prisão. Após ser informado sobre a decisão judicial, ele foi encaminhado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

Depois do registro da ocorrência, o homem permaneceu preso e ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada em 5 anos e 10 meses em regime fechado.