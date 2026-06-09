Filipe não ofereceu resistência durante a abordagem - Polícia

Filipe não ofereceu resistência durante a abordagemPolícia

Publicado 09/06/2026 20:17

Búzios - Um homem condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso nesta segunda-feira (8) em Armação dos Búzios. A captura aconteceu no bairro Capão, após um trabalho de inteligência realizado por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP).

De acordo com a Polícia Civil, Filipe Paes Oliveira foi localizado na Rua Custódio Alves, onde os agentes cumpriram um mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória já transitada em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos à decisão judicial.

A ordem de prisão está relacionada à condenação pelos crimes que tratam do tráfico de entorpecentes e da associação para o tráfico.

Ainda segundo a polícia, Filipe não ofereceu resistência durante a abordagem. Após ser informado sobre a decisão judicial, ele foi encaminhado para a 127ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça. A pena restante a ser cumprida pelo criminoso é de oito anos.