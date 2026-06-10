Imagem do acidente embaçada - Foto: Reprodução

Imagem do acidente embaçada Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2026 15:24

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas terminou com a morte de um dos condutores no fim da tarde desta terça-feira (9), na rotatória do Aretê, em Armação dos Búzios.

A colisão aconteceu em um dos principais acessos ao município e chamou a atenção de quem passava pelo local. Com o impacto da batida, equipes de atendimento de emergência e da Guarda Civil Municipal foram acionadas para prestar socorro e organizar o trânsito, que ficou bastante congestionado na região.

Segundo as primeiras informações, um dos motociclistas sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo ainda no local. Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, que irão apurar como ocorreu a colisão entre as duas motos.

O caso foi registrado na rotatória do Aretê, ponto de grande circulação de veículos e uma das principais portas de entrada de Búzios.