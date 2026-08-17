Rosineide Santos estava desaparecida - Reprodução

Rosineide Santos estava desaparecidaReprodução

Publicado 17/08/2026 18:10

Búzios - Uma mulher de 48 anos, natural de Búzios, foi encontrada com vida na manhã de sábado (15) após - Uma mulher de 48 anos, natural de Búzios, foi encontrada com vida na manhã de sábado (15) após cair em uma fenda na área do Morro do Cristo, em Juiz de Fora, Minas Gerais . Rosineide Santos estava desaparecida desde quinta-feira (13) e foi localizada pela Guarda Municipal durante um patrulhamento.

Segundo informações divulgadas, a Guarda Municipal ouviu gritos de socorro e encontrou a mulher em uma área de mata fechada e de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para realizar o atendimento e o resgate.

Os bombeiros utilizaram técnicas de rapel para chegar até Rosineide. Devido à instabilidade das rochas, outra equipe acessou a região pela mata e abriu uma trilha para permitir a retirada da vítima. O resgate foi concluído por volta do meio-dia.

A mulher estava confusa e não soube informar quanto tempo permanecia no local. Segundo as informações obtidas, ela apresentava escoriações nas pernas e nos braços, mas não foram constatadas fraturas nem danos neurológicos.

O Samu realizou o atendimento e Rosineide seria encaminhada para uma unidade hospitalar de Juiz de Fora.

Familiares confirmaram a identidade da mulher e informaram que ela estava desaparecida desde quinta-feira. O irmão acompanhou os trabalhos das equipes durante o resgate.

Rosineide é natural de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e havia ido a Juiz de Fora para visitar a mãe, que mora no bairro Parque das Águas. Familiares e conhecidos procuravam por ela nas últimas horas.

As circunstâncias que levaram Rosineide até a área onde foi encontrada ainda não foram esclarecidas. Também não há confirmação sobre como ocorreu a queda. Em entrevista à imprensa, bombeiros citaram a possibilidade de um surto psicótico, mas a informação não foi confirmada como causa do incidente.

A área do Morro do Cristo está interditada desde fevereiro, após deslizamentos provocados pelas chuvas. A Prefeitura de Juiz de Fora reforçou que o local permanece fechado para circulação de pessoas e orientou moradores e visitantes a respeitarem as sinalizações e as interdições existentes.