Suspeito teria descumprido medidas protetivas e usado diferentes meios para manter contato com a ex-companheira - Foto: Reprodução

Suspeito teria descumprido medidas protetivas e usado diferentes meios para manter contato com a ex-companheiraFoto: Reprodução

Publicado 18/08/2026 11:15

Búzios - Um homem foi preso nesta segunda-feira (17), em Armação dos Búzios, - Um homem foi preso nesta segunda-feira (17), em Armação dos Búzios, após ser acusado de descumprir repetidamente medidas protetivas determinadas pela Justiça contra a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, além de enviar mensagens e realizar transferências via PIX, ele teria passado a acompanhar o trajeto da mulher até o trabalho.

A prisão foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), depois que a vítima procurou a delegacia e relatou novos episódios de descumprimento das medidas.

De acordo com a ocorrência, o suspeito teria utilizado redes sociais, aplicativos de mensagens e transações bancárias para tentar manter contato com a ex-companheira. A polícia também afirma que ele passou a acompanhar presencialmente o caminho feito diariamente pela mulher.

Na manhã de segunda-feira, ainda segundo o relato apresentado à polícia, o homem teria passado pela vítima e por um acompanhante, encarando os dois de forma ostensiva. A atitude foi interpretada como uma tentativa de intimidação. Pouco depois, novas mensagens teriam sido enviadas à mulher.

Diante da denúncia, os policiais iniciaram diligências para localizar o suspeito. Com apoio da Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal de Búzios, os agentes conseguiram encontrá-lo no endereço residencial.

O homem foi abordado e levado para a 127ª DP sem oferecer resistência. O caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva de urgência, crime previsto na Lei Maria da Penha. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que a prisão contou com o trabalho conjunto entre a delegacia e a Guarda Municipal, com apoio do sistema de monitoramento da cidade.

A reportagem tentou contato com a defesa do homem, mas não localizou manifestação até a publicação. O espaço segue aberto para esclarecimentos.