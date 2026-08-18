A reunião será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal. - Foto: Reprodução

A reunião será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal.Foto: Reprodução

Publicado 18/08/2026 15:59

Búzios - A Comissão de Finanças e Orçamento realiza, nesta quarta-feira (19), às 10h, uma - A Comissão de Finanças e Orçamento realiza, nesta quarta-feira (19), às 10h, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 61/2026 , que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. A reunião será realizada no plenário da nova sede da Câmara Municipal e será aberta à participação da população.

A LDO estabelece metas, prioridades e diretrizes que orientam a elaboração do orçamento municipal para o próximo ano. O documento também serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define a previsão de receitas e despesas do município.

A audiência faz parte do processo de discussão e planejamento do orçamento municipal e permite que a população acompanhe as prioridades e diretrizes previstas para as ações da Administração Pública em 2027.

A reunião será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal. A população poderá acompanhar pelo canal da instituição no YouTube e pela página oficial no Facebook.