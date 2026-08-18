As largadas começam às 7h, com o Swimrun 23K Solo e Revezamento. - Foto: Reprodução

As largadas começam às 7h, com o Swimrun 23K Solo e Revezamento.Foto: Reprodução

Publicado 18/08/2026 16:04

A programação inclui as provas de Swimrun 23K Solo e Revezamento, Swimrun 10K e 6K, Corrida 8K, Caminhada 4K e Natação 1K, 2K e 4K. A categoria PCD terá largadas nos mesmos horários das respectivas modalidades.

A entrega dos kits aos atletas será realizada nesta sexta-feira (21), das 15h às 21h, no Belli Belli, no Clube Aretê, localizado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 6369.

Os percursos passam por locais como Ferradura, Pessegueiro, Trilha do Albatroz, Amores, Ferradurinha e Geribá. As largadas começam às 7h, com o Swimrun 23K Solo e Revezamento.

Às 7h10, acontecem a Corrida 8K e a Caminhada 4K. Às 7h20, largam os participantes do Swimrun 6K e 10K. A Natação 1K terá início às 9h40. Já as provas de Natação 2K e 4K começam às 10h.

O Hero 2026 integra o calendário esportivo de Búzios e reúne modalidades com percursos realizados em diferentes pontos da cidade.