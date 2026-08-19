A vacinação contra o sarampo também será reforçada durante a campanha. - Foto: Reprodução

A vacinação contra o sarampo também será reforçada durante a campanha.Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2026 12:08

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde de Armação dos Búzios realiza neste sábado (22) o - A Secretaria Municipal de Saúde de Armação dos Búzios realiza neste sábado (22) o Dia D da Campanha de Multivacinação. A ação acontece das 9h às 16h, nas 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A mobilização tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes e ampliar a proteção contra o sarampo.

Durante o Dia D, estarão disponíveis as vacinas previstas no calendário infantil. Pais e responsáveis poderão levar as crianças e adolescentes às unidades para que a equipe de vacinação verifique as doses registradas e identifique quais imunizantes precisam ser aplicados.

A vacinação contra o sarampo também será reforçada durante a campanha. Segundo o Ministério da Saúde, houve aumento da circulação do vírus no mundo e existe risco de reintrodução da doença no Brasil. Em 2026, o país registrou casos de sarampo, incluindo ocorrências relacionadas à importação do vírus.

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. O esquema de vacinação deve ser atualizado por crianças e adolescentes e também por adultos que não tenham registro das doses necessárias.

Na rotina do Sistema Único de Saúde (SUS), a vacinação contra o sarampo é indicada para pessoas de 12 meses a 59 anos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Por isso, adultos de até 59 anos também poderão aproveitar o Dia D para verificar a situação da caderneta e receber a tríplice viral, conforme a avaliação da equipe.

A vacina contra a influenza também estará disponível para os grupos prioritários, entre eles idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população leve a caderneta de vacinação às UBS. A equipe poderá conferir as doses registradas e indicar os imunizantes necessários para completar ou atualizar o esquema vacinal.

A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município e manter a população protegida contra doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação.