A vacinação contra o sarampo também será reforçada durante a campanha.Foto: Reprodução
Búzios realiza Dia D da Multivacinação neste sábado (22)
Ação acontece das 9h às 16h e permite a atualização da caderneta de crianças, adolescentes e adultos de até 59 anos
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Hero 2026 reúne provas de natação, corrida e Swimrun em Búzios
Provas terão largadas a partir das 7h e percursos por diferentes pontos do município, incluindo praias e trilhas
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Discussão ocorre no plenário da nova sede do Legislativo, com participação popular e transmissão pelas redes sociais
Dani Martins lança campanha com multidão e reforça corrida por vaga na Alerj
Evento reuniu cerca de 5 mil pessoas, segundo organização, e leva à Região dos Lagos Romário e mensagem de Flávio Bolsonaro
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