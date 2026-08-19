Y.A.P.S. foi conduzido à 127ª DP e apresentado à autoridade policial - Reprodução

Y.A.P.S. foi conduzido à 127ª DP e apresentado à autoridade policialReprodução

Publicado 19/08/2026 16:08

Búzios - Um homem identificado como Y.A.P.S. foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (18), em Armação dos Búzios, após ser acusado de fazer ameaças reiteradas contra a ex-namorada e de portar ilegalmente arma e munições de uso restrito.



Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que já havia sido alvo de lesão corporal, injúria e ameaça praticadas pelo ex-companheiro. Diante da repetição das condutas e do agravamento das ameaças, ela procurou novamente as autoridades e informou que vinha recebendo mensagens de conteúdo intimidatório, incluindo ameaças de morte e imagens relacionadas a uma pistola e a um carregador municiado.



Após receber as informações, policiais civis da 127ª DP iniciaram diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado chegando à própria residência, no bairro Cem Braças.



Ao receber ordem de parada, o homem desobedeceu e fugiu. Durante a evasão, deixou cair um carregador de pistola com 13 munições calibre .40, que foram recolhidos pelos policiais.



As equipes de segurança intensificaram as buscas pelo município. A ação reuniu policiais civis, agentes da 6ª Companhia do 25º BPM de Armação dos Búzios e integrantes da Central de Monitoramento, vinculada à Guarda Civil Municipal. - Um homem identificado como Y.A.P.S. foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (18), em Armação dos Búzios, após ser acusado de fazer ameaças reiteradas contra a ex-namorada e de portar ilegalmente arma e munições de uso restrito. A ocorrência foi registrada pela 127ª DP e contou com a participação da Polícia Militar e da Central de Monitoramento do município Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que já havia sido alvo de lesão corporal, injúria e ameaça praticadas pelo ex-companheiro. Diante da repetição das condutas e do agravamento das ameaças, ela procurou novamente as autoridades e informou que vinha recebendo mensagens de conteúdo intimidatório, incluindo ameaças de morte e imagens relacionadas a uma pistola e a um carregador municiado.Após receber as informações, policiais civis da 127ª DP iniciaram diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado chegando à própria residência, no bairro Cem Braças.Ao receber ordem de parada, o homem desobedeceu e fugiu. Durante a evasão, deixou cair um carregador de pistola com 13 munições calibre .40, que foram recolhidos pelos policiais.As equipes de segurança intensificaram as buscas pelo município. A ação reuniu policiais civis, agentes da 6ª Companhia do 25º BPM de Armação dos Búzios e integrantes da Central de Monitoramento, vinculada à Guarda Civil Municipal.

De acordo com a Polícia Civil, o sistema de monitoramento municipal teve participação no compartilhamento de informações e no direcionamento das equipes, contribuindo para o cerco e a localização do suspeito.



Após a troca de informações, o homem foi localizado no bairro Cem Braças e abordado por uma equipe policial.



Durante as buscas, dois homens que conduziam uma motocicleta pertencente ao suspeito também foram abordados e levados à unidade policial para prestar esclarecimentos. Eles informaram que haviam recebido o veículo do próprio autor, que teria pedido que permanecessem com a motocicleta justamente por causa das buscas realizadas para encontrá-lo.



Y.A.P.S. foi conduzido à 127ª DP e apresentado à autoridade policial junto com os materiais arrecadados. No momento da prisão, ele chorou.



Após analisar os relatos das vítimas, os registros anteriores, as ameaças apresentadas e o material apreendido durante as diligências, a autoridade policial determinou as medidas legais cabíveis. O homem foi preso em flagrante no contexto da Lei Maria da Penha e, em tese, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, diante da apreensão das munições calibre .40.



Além das 13 munições e do carregador de pistola, foram apreendidos o aparelho celular do conduzido e a motocicleta.



A prisão foi resultado da atuação integrada entre a 127ª DP, responsável pelas investigações, a 6ª Companhia do 25º BPM, responsável pelo apoio operacional, e a Central de Monitoramento do Município de Armação dos Búzios, vinculada à Guarda Civil Municipal.



A Polícia Civil reforçou a orientação para que vítimas de violência doméstica procurem imediatamente as autoridades e formalizem os registros, permitindo a adoção das medidas de proteção e investigação cabíveis.