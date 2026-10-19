Dez pessoas presas nesta segunda-feira (19) durante uma operação da PolíciaFoto: Reprodução
Operação contra o crime organizado prende dez pessoas em Búzios
Ação da 127ª DP cumpre cerca de 30 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão; bairro José Gonçalves concentra a maioria das capturas
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Tremor de magnitude 1,7 é confirmado em Búzios após relatos
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Rose Nascimento é confirmada no aniversário de Búzios
Cantora gospel se apresenta em 13 de novembro, na Praça do INEFI, na Rasa, durante as comemorações dos 31 anos da cidade
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