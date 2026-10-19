Dez pessoas presas nesta segunda-feira (19) durante uma operação da Polícia - Foto: Reprodução

Dez pessoas presas nesta segunda-feira (19) durante uma operação da PolíciaFoto: Reprodução

Publicado 19/10/2026 13:49

Dez pessoas foram presas no decorrer da manhã desta segunda-feira (19) durante uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para combater a atuação de facções do crime organizado e desarticular redes de tráfico de drogas em Armação dos Búzios . Denominada Operação Fruto Podre II, a ofensiva é coordenada por agentes e inspetores da 127ª Delegacia de Polícia (Búzios) e mobiliza diversas equipes em pontos estratégicos do município, registrando o maior volume de capturas no bairro José Gonçalves.

Conforme o balanço inicial divulgado pela corporação, a ação ostensiva tem como meta o cumprimento de aproximadamente 30 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, além de 12 mandados de prisão preventiva direcionados a integrantes da organização criminosa. A força-tarefa representa a segunda fase de um conjunto de investigações que visa mapear a cadeia de comando e sufocar financeiramente o comércio ilícito de entorpecentes na cidade.

A operação de inteligência conta com o suporte integrado de agentes vinculados às delegacias vizinhas de Arraial do Cabo (132ª DP), Cabo Frio (126ª DP) e São Pedro da Aldeia (125ª DP). O esforço conjunto entre as unidades da Região dos Lagos busca garantir a ampliação da capacidade operacional no cumprimento das ordens judiciais e impedir possíveis rotas de fuga dos alvos entre os municípios limítrofes.

Desarticulação do crime organizado e desdobramentos

As diligências policiais visam colher novos elementos probatórios, apreender armas, munições e drogas, além de avançar na qualificação de outros envolvidos nas atividades ilícitas no balneário. A apreensão de aparelhos eletrônicos e documentos durante os cumprimentos de busca e apreensão auxiliará na instrução dos inquéritos policiais em andamento na 127ª DP.

Como as varreduras, incursões em comunidades e checagens de denúncias anônimas continuam sendo executadas ao longo do dia, as autoridades policiais destacam que o número de prisões e de materiais apreendidos pode sofrer alterações e atualizações no decorrer das próximas horas.

Até o fechamento desta matéria, a Polícia Civil não havia divulgado os nomes ou iniciais dos dez indivíduos custodiados, nem o detalhamento referente aos materiais e drogas apreendidos nos endereços vistoriados.

A reportagem buscou contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com a defesa dos investigados para obter detalhes sobre a apresentação dos presos e a realização das audiências de custódia e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestação.