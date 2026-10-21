Homem preso por suspeita de associação para o tráfico de drogas em Armação dos Búzios - Foto: ASCOM

Homem preso por suspeita de associação para o tráfico de drogas em Armação dos BúziosFoto: ASCOM

Publicado 21/10/2026 15:37

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (20), um homem investigado por suspeita de associação para o tráfico de drogas em Armação dos Búzios , na Região dos Lagos. Segundo a corporação, Enzo Bastos Campos, conhecido como “Ligeirinho”, foi localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão relacionado às investigações da Operação Fruto Podre II, deflagrada na segunda-feira (19).

A ação foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), sob a coordenação do delegado titular, Lauro Coelho Ferreira Neto. De acordo com a Polícia Civil, a prisão faz parte da continuidade das diligências para identificar e responsabilizar pessoas investigadas por envolvimento com uma organização criminosa que atuaria no tráfico de drogas no município.

Operação Fruto Podre II

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, o mandado de prisão contra o investigado foi expedido no âmbito das apurações relacionadas à Operação Fruto Podre. A nova ação representa mais uma etapa do trabalho investigativo iniciado pela corporação.

Enzo Bastos Campos é investigado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. A investigação busca apurar a participação de suspeitos na estrutura de uma facção criminosa com atuação em Armação dos Búzios.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam com o objetivo de cumprir ordens judiciais e reunir elementos para responsabilizar os envolvidos. A corporação não detalhou, no comunicado, a participação específica atribuída ao investigado nem informou se novas medidas estão previstas para os próximos dias.

Polícia Civil dá continuidade às investigações

A Operação Fruto Podre II integra as ações da 127ª DP voltadas ao enfrentamento do tráfico de drogas e à investigação de organizações criminosas na cidade. Segundo a corporação, o trabalho envolve a identificação de suspeitos e o cumprimento de mandados expedidos no decorrer das apurações.

A prisão desta terça-feira ocorre um dia após a deflagração da operação. A Polícia Civil afirma que as ações fazem parte de um esforço contínuo para dar cumprimento às determinações judiciais e avançar nas investigações sobre a atuação de grupos criminosos na Região dos Lagos.

O caso segue sob investigação da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios. A apuração deverá esclarecer os fatos atribuídos ao suspeito e as circunstâncias de sua suposta participação no crime investigado.

A reportagem não conseguiu confirmar, até o momento, se a defesa do investigado foi localizada para apresentar posicionamento. O espaço permanece aberto para manifestação.