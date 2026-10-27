Agentes da Polícia civil chegando ao imóvel onde jovem foi encontrada - Reprodução: Jornal Folha de Búzios

Agentes da Polícia civil chegando ao imóvel onde jovem foi encontradaReprodução: Jornal Folha de Búzios

Publicado 27/10/2026 18:42

Uma jovem identificada como Emanoelly Caroline Gomes de Oliveira foi encontrada morta no interior de sua residência, localizada na Rua 35, no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios , nas primeiras horas desta terça-feira (27). A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência por volta de 1h da madrugada e preservou o local para o trabalho da perícia. O caso foi registrado e está sob investigação rigorosa da 127ª Delegacia de Polícia (Búzios), que apura as causas reais e os desdobramentos sobre a investigação policial em Armação dos Búzios.

Segundo informações repassadas preliminarmente pela Polícia Militar, os agentes encontraram a vítima caída no sofá da sala do imóvel, apresentando um corte na região do pescoço. Assim que a morte foi constatada pelas equipes de resgate e segurança que atenderam ao chamado inicial, os policiais deram início aos primeiros procedimentos de apuração no perímetro do crime.

Primeiras diligências e apuração no bairro Vila Verde

Ainda durante a madrugada e ao longo de toda a terça-feira, os agentes da Polícia Militar realizaram buscas por possíveis câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades da residência e conversaram com vizinhos da localidade. Contudo, no primeiro momento, não foram obtidas informações conclusivas que pudessem esclarecer a dinâmica do ocorrido. A corporação informou que o setor de inteligência segue trabalhando na coleta de novos elementos probatórios.

Circulou na região um relato de que a vítima teria sido amarrada antes de falecer e de que apresentava múltiplas perfurações provocadas por faca. No entanto, tais apontamentos não foram confirmados oficialmente e que todas as hipóteses continuam sendo apuradas.

Depoimentos e investigação da Polícia Civil

Peritos estiveram no imóvel da Rua 35 para recolher vestígios, materiais e digitais que possam auxiliar no esclarecimento do fato. Paralelamente, a Polícia Civil realiza diligências de campo, que incluem a análise minuciosa de circuitos internos de segurança do bairro, a checagem do aparelho celular da vítima e a colheita de depoimentos formais.

Como parte dos procedimentos padrão de investigação, diversas pessoas ligadas à jovem foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos. Entre os conduzidos estão o atual namorado, o ex-companheiro, a ex-cunhada, a irmã e outros familiares da vítima. As autoridades reforçam que até o presente momento não há qualquer confirmação de envolvimento dessas pessoas no falecimento, ressaltando que a condução para depoimento não implica responsabilidade criminal.

Até o momento, a autoria e a motivação permanecem desconhecidas. A Polícia Civil esclarece que não há confirmação oficial sobre a natureza exata da morte e que, com os dados apurados até o momento, não é possível afirmar se o caso trata-se de um homicídio ou de outra circunstância.

Posicionamento das autoridades e espaço aberto

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com a Polícia Militar para obter atualizações. As corporações informaram que os trabalhos de inteligência e apuração continuam em andamento sob sigilo para não comprometer as investigações. O espaço segue aberto para manifestação oficial das autoridades e das defesas das pessoas ouvidas no processo.