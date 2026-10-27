Uma jovem identificada como Emanoelly Caroline Gomes de Oliveira foi encontrada morta no interior de sua residência, localizada na Rua 35, no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios, nas primeiras horas desta terça-feira (27). A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência por volta de 1h da madrugada e preservou o local para o trabalho da perícia. O caso foi registrado e está sob investigação rigorosa da 127ª Delegacia de Polícia (Búzios), que apura as causas reais e os desdobramentos sobre a investigação policial em Armação dos Búzios.
Segundo informações repassadas preliminarmente pela Polícia Militar, os agentes encontraram a vítima caída no sofá da sala do imóvel, apresentando um corte na região do pescoço. Assim que a morte foi constatada pelas equipes de resgate e segurança que atenderam ao chamado inicial, os policiais deram início aos primeiros procedimentos de apuração no perímetro do crime.
Primeiras diligências e apuração no bairro Vila Verde
Ainda durante a madrugada e ao longo de toda a terça-feira, os agentes da Polícia Militar realizaram buscas por possíveis câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades da residência e conversaram com vizinhos da localidade. Contudo, no primeiro momento, não foram obtidas informações conclusivas que pudessem esclarecer a dinâmica do ocorrido. A corporação informou que o setor de inteligência segue trabalhando na coleta de novos elementos probatórios.
Circulou na região um relato de que a vítima teria sido amarrada antes de falecer e de que apresentava múltiplas perfurações provocadas por faca. No entanto, tais apontamentos não foram confirmados oficialmente e que todas as hipóteses continuam sendo apuradas.
Depoimentos e investigação da Polícia Civil
Peritos estiveram no imóvel da Rua 35 para recolher vestígios, materiais e digitais que possam auxiliar no esclarecimento do fato. Paralelamente, a Polícia Civil realiza diligências de campo, que incluem a análise minuciosa de circuitos internos de segurança do bairro, a checagem do aparelho celular da vítima e a colheita de depoimentos formais.
Como parte dos procedimentos padrão de investigação, diversas pessoas ligadas à jovem foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos. Entre os conduzidos estão o atual namorado, o ex-companheiro, a ex-cunhada, a irmã e outros familiares da vítima. As autoridades reforçam que até o presente momento não há qualquer confirmação de envolvimento dessas pessoas no falecimento, ressaltando que a condução para depoimento não implica responsabilidade criminal.
Até o momento, a autoria e a motivação permanecem desconhecidas. A Polícia Civil esclarece que não há confirmação oficial sobre a natureza exata da morte e que, com os dados apurados até o momento, não é possível afirmar se o caso trata-se de um homicídio ou de outra circunstância.
Posicionamento das autoridades e espaço aberto
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com a Polícia Militar para obter atualizações. As corporações informaram que os trabalhos de inteligência e apuração continuam em andamento sob sigilo para não comprometer as investigações. O espaço segue aberto para manifestação oficial das autoridades e das defesas das pessoas ouvidas no processo.
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