Chamas se espalharam rapidamente pela palhaReprodução: Ig Ciro Testa
O incêndio em restaurante de Búzios foi registrado em imagens que mostram a fumaça e as chamas avançando pela cobertura frontal do imóvel. Durante a ocorrência, funcionários e outras pessoas tentaram conter o fogo com baldes de água, extintores e mangueiras.
Chamas atingiram o revestimento da cobertura
Pessoas que acompanharam a ocorrência relataram que havia uma camada de isolamento térmico sob a cobertura de fibra. A composição do material, no entanto, não foi confirmada tecnicamente até o momento.
As imagens mostram o fogo se espalhando pelo sapê, enquanto pessoas tentavam combater as chamas antes da chegada das equipes de emergência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no atendimento da ocorrência.
Após controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento destinado a eliminar possíveis focos remanescentes e reduzir o risco de reignição.
A Defesa Civil também esteve no local para avaliar a situação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a extensão dos danos materiais provocados pelo fogo.
Possível relação com transformador ainda não foi confirmada
Informações iniciais apontaram para uma possível explosão de um transformador da Enel como causa do incêndio. Chamas teriam atingido a fibra e rapidamente se espalhado. Entretanto, não há confirmação oficial de que uma falha no equipamento tenha provocado as chamas.
As circunstâncias que deram início ao fogo ainda precisam ser esclarecidas. Também não foram divulgados detalhes sobre eventuais danos à estrutura da cobertura ou sobre as condições de funcionamento do restaurante após a ocorrência.
O estabelecimento fica anexo ao Casas Brancas Boutique Hotel, na região da Orla Bardot, e integra uma área de circulação de moradores e turistas em Búzios.
A reportagem não dispõe, até o momento, de posicionamento oficial da Enel ou da administração do hotel sobre o incêndio. O espaço permanece aberto para manifestação das partes citadas e para eventuais esclarecimentos dos órgãos responsáveis pela avaliação da ocorrência.
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