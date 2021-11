Na ação, a Polícia Militar apreendeu 189 sacolés de cocaína, 130 pedras de crack e 40 buchas de maconha. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 23/11/2021 12:01 | Atualizado 23/11/2021 12:02

CABO FRIO - Um homem apontado como 'vapor' do tráfico de drogas foi preso nesta segunda-feira (22) com uma carga de entorpecentes na comunidade do Morubá, em Cabo Frio, após uma denúncia. Policiais militares da Ala C do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a Rua da Luz e flagraram o elemento, identificado como R.M.S.T., de 31 anos, com uma pequena quantidade de drogas.

Ele confessou a prática ilícita e indicou onde o restante do material estava escondido. Na ação, a Polícia Militar apreendeu 189 sacolés de cocaína, 130 pedras de crack e 40 buchas de maconha. O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por associação ao tráfico e tráfico de drogas, permanecendo preso.