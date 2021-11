Foram apreendidos 19 cápsulas de cocaína, 30 buchas de maconha, 44 pedras de crack e R$ 19 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/11/2021 14:51

Um homem identificado como R.W.L.V. foi preso por tráfico de drogas neste sábado (20) no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, os agentes passavam pelo Beco do Rato e flagraram o criminoso com 19 cápsulas de cocaína, 30 buchas de maconha, 44 pedras de crack e R$ 19 em espécie. Ele confessou ser ‘vapor’ do tráfico na comunidade da Estradinha.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.