A médica estava de plantão na unidade hospitalar Andrea Reys (RC24h)

Publicado 21/11/2021 21:32

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste domingo (21), uma médica de 41 anos que atuava no setor de obstetrícia no Hospital da Mulher, em Cabo Frio, na Região dos Lagos

Contra a mulher havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato. Ela foi detida após uma denúncia anônima, levando a guarnição da PM até a obstetra, que estava de plantão na unidade hospitalar, no bairro do Braga.

As informações no mandado de prisão reportam-se a crimes de estelionato praticado pela médica e pelo companheiro dela, ambos procedentes do Rio de Janeiro e que atualmente residiam no município cabo-friense. O nome da acusada não foi revelado pelas autoridades policiais.