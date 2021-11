O acusado foi preso por agentes da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis e segue à disposição da Justiça. - Letycia Rocha (RC24h)

Um homem apontado como um dos responsáveis pelo espancamento e morte do ex-secretário de Meio Ambiente de Magé, na Baixada Fluminense, foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na última quarta-feira (17).

Leonardo Archanjo Freire da Silva, de 22 anos, foi capturado em uma pousada da cidade e confessou o crime. Ele foi identificado após análise de câmeras de segurança, que mostram o momento em que a vítima aparece correndo no meio da rua durante a madrugada, tentando fugir de três elementos.

O homicídio foi registrado no dia 8 de novembro, em Teresópolis, na Região Serrana. De acordo com a Polícia Civil, Leandro Vidal teria sido espancado por dois homens, com chutes e socos, até a morte em uma praça onde é realizada uma feira de artesanatos. Após o homicídio, os criminosos roubaram os pertences do ex-secretário.

