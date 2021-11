O menor foi abordado com 39 buchas de maconha, 21 pedras de crack, 110 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie. - Letycia Rocha (RC24h)

O menor foi abordado com 39 buchas de maconha, 21 pedras de crack, 110 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/11/2021 14:24

Dois adolescentes foram apreendidos no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com uma carga de drogas nesta quarta-feira (17).



Um deles, identificado como D.C.S., de 17 anos, foi capturado após uma denúncia. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um indivíduo moreno, sem camisa e com bermuda colorida, estaria vendendo entorpecentes na Rua Manduca Cedro. No local, o menor foi abordado com 39 buchas de maconha, 21 pedras de crack, 110 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie. Ele assumiu a prática ilícita e foi encaminhado para a 125ª Delegacia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu apreendido, autuado por crime análogo ao tráfico de drogas.

O rapaz foi capturado com 52 cápsulas de cocaína, seis buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 10 Letycia Rocha (RC24h) Já na Travessa José Alves de Lima, o menor, identificado como M.D.S., foi detido durante um patrulhamento. Durante a abordagem, o jovem tentou fugir, mas acabou sendo capturado com 52 cápsulas de cocaína, seis buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 10 em espécie. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.