Publicado 17/11/2021 13:56

Agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), na Região dos Lagos, prenderam, no final da manhã desta quarta-feira (17), um homem considerado foragido da Justiça.

Conforme a polícia, Gabriel D.S.V. foi capturado durante a Operação Voleur. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela comarca do Rio de Janeiro, pelo crime de roubo majorado.

O acusado foi localizado na Rua A, no bairro Reserva do Peró, após levantamento de dados do setor de inteligência. Ele foi encaminhado para a 126ª DP e permanece à disposição da Justiça.