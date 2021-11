Com ela foram encontradas 108 buchas de maconha, 32 pedras de crack e R$20 em espécie - Laís Vargas (RC24h)

Publicado 16/11/2021 16:55

Jovem de 16 anos é apreendida com drogas após patrulhamento do GAT (Grupamento de Ações Táticas) no Porto do Cabo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, neste domingo (14).

Segundo a ocorrência, a meliante tentou fugir da viatura, mas foi detida na Estradinha. Com ela, foram encontradas 108 buchas de maconha, 32 pedras de crack e R$20 em espécie.

Ela foi levada à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), onde foi apreendida por crime análogo ao tráfico de drogas.