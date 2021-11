Ele foi encaminhado à 126ª DP e, em seguida, para a DEAM, Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso - Letycia Rocha (RC24h)

Ele foi encaminhado à 126ª DP e, em seguida, para a DEAM, Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/11/2021 13:52

Um homem identificado como C.A.F., de 22 anos, foi preso com drogas nesta quinta-feira (11) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) flagrou o elemento na Rua Walter Roman com uma sacola em mãos. Ele tentou fugir para uma área de mata ao perceber a presença dos agentes, mas acabou sendo capturado com 69 buchas de maconha, 64 pinos de cocaína, R$ 20 em espécie e um rádio transmissor.

O criminoso, segundo a polícia, apontado como ‘vapor’ do tráfico, foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª) e, em seguida, para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso, autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas.