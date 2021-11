A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/11/2021 13:58

Um jovem identificado como A.G.S., de 23 anos, foi preso no momento em que vendia drogas nesta quarta-feira (10) no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a Rua Duque de Caxias e flagraram o criminoso com uma carga de entorpecentes e um usuário com dois pinos de cocaína. No momento da abordagem, o rapaz assumiu a prática de tráfico e indicou o local onde o restante do material estava.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde A.G.S. foi autuado e preso por tráfico, e S.D.M., de 55 anos, autuado como usuário e liberado. Na ação, foram apreendidos 159 buchas de maconha, 57 sacolés de cocaína e R$70 em espécie.