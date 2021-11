Adolescente de 14 anos foi apreendido com drogas na comunidade Planeta dos Macacos, na rua Cecília, bairro Jardim Caiçara - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/11/2021 14:30

A Polícia Militar deteve quatro pessoas com drogas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (9). As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Caiçara, Monte Alegre e Jardim Esperança.



Após denúncias, uma equipe do Serviço Reservado da PM (P2) foi até a comunidade do Planeta dos Macacos, na Rua Cecília, no Jardim Caiçara, onde observou um adolescente, identificado como K.W.L., de 14 anos, com uma sacola nas mãos. Ele foi abordado e estava em posse de 257 trouxinhas de maconha, 31 cápsulas de cocaína e R$21 em espécie.



O menor foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

Dois elementos foram presos na comunidade da Rainha da Sucata, no bairro Monte Alegre, pelo GAT



A dupla foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, permanecendo presa. Enquanto isso, no Monte Alegre, dois elementos, identificados como M.P.C., de 23 anos, e G.C.B., de 22; foram presos na comunidade da Rainha da Sucata por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) após uma denúncia anônima dando conta de que a dupla estaria vendendo entorpecentes na localidade. Os criminosos foram flagrados enquanto e revezavam para pegar as drogas embaixo de um carro estacionado. Durante a ação, a PM apreendeu 195 pinos de cocaína e R$ 40 em espécie.A dupla foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, permanecendo presa.

Foram apreendidas 68 tiras de maconha, 36 cápsulas de cocaína, um aparelho celular e R$ 15 em espécie com um elemento no Jardim Esperança, na rua Damasceno



Ele foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso por tráfico de drogas. Já no Jardim Esperança, durante um patrulhamento pela Rua Damasceno, policiais militares tiveram a atenção voltada para três elementos que, ao perceberam a aproximação da guarnição, entraram em fuga. Após um cerco tático, um dos envolvidos, identificado como M.P.C., de 19 anos, foi capturado com uma sacola contendo 68 tiras de maconha, 36 cápsulas de cocaína, um aparelho celular e R$ 15 em espécie.Ele foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso por tráfico de drogas.