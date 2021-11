Um dos criminosos foi capturado no Beco do Rato, no bairro Porto do Carro, em um cerco tático da Polícia Militar. - Letycia Rocha (RC24h)

Um dos criminosos foi capturado no Beco do Rato, no bairro Porto do Carro, em um cerco tático da Polícia Militar.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/11/2021 14:07





Um dos criminosos foi capturado no Beco do Rato, no bairro Porto do Carro, em um cerco tático da Polícia Militar. Ele estava com uma sacola em mãos contendo material entorpecente, e, próximo ao elemento, a PM localizou outra quantidade de drogas. Foram apreendidos, durante a ação, 61 buchas de maconha, 89 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 22 em espécie. Outro homem foi preso no bairro Jardim Esperança, na Rua da Assembleia Letycia Rocha (RC24h)

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas nesta segunda-feira (8) em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após denúncias anônimas.Um dos criminosos foi capturado no Beco do Rato, no bairro Porto do Carro, em um cerco tático da Polícia Militar. Ele estava com uma sacola em mãos contendo material entorpecente, e, próximo ao elemento, a PM localizou outra quantidade de drogas. Foram apreendidos, durante a ação, 61 buchas de maconha, 89 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 22 em espécie.No Jardim Esperança, um homem tentou fugir ao perceber a presença dos policiais na Rua da Assembleia, mas acabou sendo capturado. Com ele, os agentes apreenderam sete buchas de maconha, 22 pinos de cocaína e R$20 em espécie.

Já no Alto da Rosa, um homem foi localizado na rua Vinte Letycia Rocha (RC24h)



Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), autuados e presos por tráfico de drogas. Já no Alto da Rasa, uma guarnição recebeu solicitação de auxílio do Ministério Público Estadual para encontrar e intimar um homem para prestar esclarecimentos em um inquérito policial. O acusado foi localizado na Rua Vinte, na esquina com a Justiniano de Souza, em posse de 13 pinos de cocaína.Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), autuados e presos por tráfico de drogas.