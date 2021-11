O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso por tráfico de drogas. - Letycia Rocha (RC24)

Publicado 08/11/2021 14:19

Um rapaz identificado como K.P.C., de 18 anos, foi preso com drogas, munições e material para endolação neste sábado (6), no Itajuru, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia dando conta de que um elemento estaria vendendo drogas na Rua Leblon. No local, o criminoso foi capturado em um beco com um sacola contendo nove pinos de cocaína, 21 buchas de maconha, três munições calibre 9mm, um colete balístico, uma faca e material para endolação de drogas.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.