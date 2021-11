A dupla assumiu a prática do crime e foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/11/2021 14:44

Um homem, de 27 anos, e um adolescente, de 17, foram detidos com uma carga de cocaína e crack nesta sexta-feira (5) na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que três elementos estariam vendendo drogas no Beco do Rato. Após um cerco tático, os agentes flagraram o menor, identificado como N.S.M, apontado como ‘gerente’ do tráfico entregando uma sacola para um ‘vapor’, identificado como W.R.C., que foi abordado no mesmo momento, com 151 pinos de cocaína, 81 pedras de crack e R$ 80 em espécie. Já o adolescente entrou em fuga, mas foi capturado em seguida.

A dupla assumiu a prática do crime e foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP). O homem foi autuado e preso por tráfico de drogas. Já o menor, autuado e apreendido por crime análogo.