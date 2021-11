Agentes do GAT receberam denúncias de que dois prováveis autores da morte de Anderson Luiz Prado dos Santos estariam sendo mantidos em cativeiro - Letycia Rocha (RC24h)

Agentes do GAT receberam denúncias de que dois prováveis autores da morte de Anderson Luiz Prado dos Santos estariam sendo mantidos em cativeiroLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/11/2021 14:14

A Polícia Militar impediu que um homem fosse executado pelo ‘Tribunal do Crime’ nesta quinta-feira (4) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. ‘Perninha’ estava sendo mantido sob cárcere privado por ter matado um outro homem esfaqueado no bairro Braga. Ele e mais três criminosos foram detidos pela PM.



De acordo com a ocorrência, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu denúncias de que dois prováveis autores da morte de Anderson Luiz Prado dos Santos, de 44 anos, identificados como ‘Di Gato’ e ‘Perninha’, estariam sendo mantidos em cativeiro em uma casa na Favela do Lixo, amarrados e aguardando ordens da liderança do tráfico local para que fossem executados, sob o ‘Tribunal do Crime’.



De posse das informações, os agentes foram até o imóvel onde localizaram W.S.C., de 16 anos, e M.S.P.Q., de 19, com uma sacola de entorpecentes em mãos. Eles tentaram fugir ao perceber a presença da PM, mas acabaram sendo capturados. Dando continuidade à ação, os policiais entraram na residência e flagraram C.D.F.O., de 23 anos, que mantinha a guarda dos dois elementos envolvidos no crime do dia anterior, e L.S.G.S., de 24, o ‘Perninha’. Conforme a polícia, pouco antes da chegada dos agentes, ‘Di Gato’ teria conseguido se desamarrar e escapar do cativeiro. Ele segue sendo procurado.



Em buscas na casa, a PM encontrou drogas embaixo de um colchão em um quarta e pertences da vítima de latrocínio, como documentos pessoais, telefone e chave. Na ação, foram apreendidas 386 cápsulas de cocaína, 375 trouxinhas de maconha e 277 pedras de crack.



Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), e, posteriormente para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), onde foram autuados pelos crimes.

VÍTIMA FOI MORTA DENTRO DE CASA

Anderson Luiz Prado dos Santos, de 44 anos, foi esfaqueado e morto por criminosos Internet

Anderson Luiz Prado dos Santos, de 44 anos, foi esfaqueado e morto por criminosos na madrugada de quinta-feira (4) dentro de uma casa na Rua Omar Fontoura, no bairro Braga, em Cabo Frio.



A Polícia Militar foi acionada pela manhã por populares que encontraram a residência da vítima com sinais de arrombamento.



O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e, segundo a polícia, a hipótese é de que Anderson foi vítima de um latrocínio, quando há roubo seguido de morte.



O caso foi registrado na 126ª DP. A vítima não possuía antecedentes criminais.