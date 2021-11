Eles foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados a e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Eles foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados a e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/11/2021 15:13

Dois adolescentes, identificados como T.F.O., de 16 anos, e R.X.S.R., de 17, foram apreendidos com uma carga de drogas nesta quarta-feira (3) no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que elementos estariam traficando na Rua Manduca Cedro. No local, os agentes realizaram um cerco tático e flagraram a dupla, que tentou fugir ao perceber a presença policial, mas acabou sendo capturada.

Com os menores, a PM localizou 58 trouxinhas de maconha, 24 cápsulas de cocaína, 80 pedras de crack e R$ 15 em espécie. Eles foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados a e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas.