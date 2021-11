Na ação, militares apreenderam contendo 144 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie. - Foto: Divulgação/PM.

CABO FRIO - Um homem identificado como T.F.A., de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) com uma carga de cocaína nesta terça-feira (2), no Morro do Limão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A ação foi deflagrada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT), após uma denúncia dando conta de que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes na Rua Damasceno, próximo à um campinho de areia.

No local, os policiais realizaram um cerco tático e capturaram o elemento com uma sacola em mãos, contendo 144 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie. O acusado assumiu a prática do tráfico e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), sendo autuado e preso. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.