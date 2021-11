Os homens foram autuados e presos - Letycia Rocha(RC24h)

Os homens foram autuados e presosLetycia Rocha(RC24h)

Publicado 03/11/2021 15:33

Dois homens foram presos por tráfico de drogas nesta terça-feira (2) no Morubá e Morro do Limão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após denúncias.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a Rua Santa Helena, no Morubá, e localizaram o criminoso com uma sacola em mãos contendo 110 buchas de maconha, 30 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, R$ 18 em espécie e dois aparelhos celulares.

Já no Morro do Limão, policiais do GAT abordaram o elemento com 144 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie na Rua Damasceno.

Os dois acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), autuados e presos por associação e tráfico de drogas.