Cultura e entretenimento gratuito neste domingo e segunda-feira SECOM

Publicado 31/10/2021 14:50

O Festival Cultura Viva, em Cabo Frio, terá duas edições seguidas nesse feriadão de Finados: a primeira será neste domingo (31), em comemoração ao mês das crianças, e a outra na segunda-feira (1º).



A edição especial deste domingo será na Praça da Boca do Mato, das 15h às 18h, com participação da rádio comunitária do bairro. Neste dia, as crianças terão acesso ao Projeto Circulê, que levará livros e leitura para moradores das comunidades vizinhas; teatro de bonecos; atrações infantis, além de pula-pula e pipoca.



Já a edição da segunda será realizada na Praça da Vila Nova. A programação começa às 15h com feira de artesanato e aula de dança com o professor Fábio Júnior. Já às 17h, tem música com o violinista Fabrício Martins. Às 18h, terá mais música com Francisco Tadeu; às 19h, tem o ballet de Roberta Rodrigues, e às 19h30 começa o Gira Vinil, terminando às 23h.



Realizado pela primeira vez no dia 6 de setembro deste ano, o Projeto Cultura Viva busca auxiliar os artistas e coletivos culturais da cidade na realização dos seus projetos contemplados pela Lei Federal, e tem uma programação diversificada e gratuita.



Desde sua implantação o projeto vem percorrendo alguns bairros de Cabo Frio. A primeira edição, realizada na Praça da Bandeira, na Passagem, reuniu inúmeros talentos cabo-frienses tendo como protagonistas a música, a arte, a dança e a poesia. A segunda edição, em Tamoios, teve saraus literários, feira de livros, artesanato e show musical. A última edição, realizada em São Cristóvão, levou à praça do bairro diversos grupos de dança e ballet.

A realização é da Prefeitura, através da secretaria de Cultura, dentro das ações previstas na lei emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc.