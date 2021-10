Segundo a mãe, a menina foi a consulta para extrair dois dentes de leite, diferente dos dois incisivos centrais permanentes - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 28/10/2021 15:06 | Atualizado 28/10/2021 18:34

A mãe de uma menina de oito anos está desesperada após uma dentista ter arrancado dois dentes permanentes da garota durante atendimento no posto de saúde na Rua Inglaterra, na praça do Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (26).



Segundo a mãe, a menina foi a consulta para extrair dois dentes de leite, diferente dos dois incisivos centrais permanentes do arco inferior da boca da garota arrancados na ocasião.



A mãe informou que confrontou a dentista no ato, mas a profissional teria respondido: “fica tranquila, que eu arranquei os dentes certos. Eu estudei para isso”.



No entanto, de acordo com a mãe, foi feita uma consulta com outro profissional que constatou o dano provocado no atendimento no Caiçara.



A solução apontada será colocar um implante na menina. A questão é que isso só poderá acontecer quando ela estiver com 18 anos.



“10 anos da vida da minha filha ela vai ter que ficar sem os dentes permanentes da frente”, lamentou a mãe em uma postagem nas redes sociais.



Nos comentários da publicação, a mulher disse que as medidas judiciais estão sendo tomadas.



Ao Portal O Dia, uma tia da criança informou que elas procuraram uma delegacia nesta quinta (28) e foram orientadas a ir no Conselho Tutelar nesta sexta (29).



A reportagem procurou a Prefeitura de Cabo Frio, que, em nota, informou que identificou a situação e está analisando todas as medidas cabíveis diante do caso.

“A secretaria de Saúde esclarece que está prestando toda assistência necessária para a criança e a família”, diz a nota.