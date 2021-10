Nas redes sociais vídeos compartilhados mostram centenas de pessoas soltando fogos, chorando e fazendo manifestações a favor do ex-empresário - Laís Vargas (RC24h)

A afobação de investidores de Glaidson dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, causou uma situação engraçada e vexatória em frente ao Tribunal Regional Federal nesta terça-feira (26). O TRF recusou o pedido de Habeas Corpus da defesa do Faraó, mas seus ‘torcedores’ já comemoraram no primeiro voto a favor. Quando o terceiro voto, dos dois, foi divulgado os investidores continuaram comemorando o que levou a criação de fake news e desinformações pela internet.

Nas redes sociais vídeos compartilhados mostram centenas de pessoas soltando fogos, chorando e fazendo manifestações a favor do ex-empresário. De acordo com informações, a situação foi criada porque um advogado cumprimentou o povo com um sinal positivo com as mãos. Isso teria feito com que todos entendessem que fosse sobre o resultado do julgamento do HC.

Glaidson foi acusado de gerir um esquema de pirâmide financeira, além de emitir, oferecer e negociar títulos sem registro prévio junto à autoridade competente, usando em seu lugar declaração falsa de instituição financeira.

O julgamento de um pedido de habeas corpus em nome de Glaidson estava previsto para ocorrer semana passada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), mas a decisão acabou adiada após solicitação da defesa do ex-garçom, que trocou de advogados recentemente, pela segunda vez. Anteriormente, o mesmo TRF-2 negou ação semelhante de outro integrante do grupo, Tunay Lima.