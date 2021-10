Com ele, foi encontrada uma sacola contendo 120 pinos de cocaína, 10 tiras de maconha, 31 comprimidos de ecstasy e R$45,00 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Com ele, foi encontrada uma sacola contendo 120 pinos de cocaína, 10 tiras de maconha, 31 comprimidos de ecstasy e R$45,00 em espécieLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/10/2021 16:58

Um adolescente de apenas 15 anos foi apreendido com drogas no bairro Braga, neste domingo (24), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência policial, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas recebeu a informação de que o jovem estaria vendendo drogas na Rua Maestro Braz Guimarães.



A guarnição foi até o local e, após realizar o cerco tático, conseguiu deter o suspeito. Com ele, foi encontrada uma sacola contendo 120 pinos de cocaína, 10 tiras de maconha, 31 comprimidos de ecstasy e R$45,00 em espécie.



Ele foi conduzido à 126° DP (central de flagrantes) onde foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo apreendido.