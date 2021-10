Os três foram encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/10/2021 16:19

Três pessoas foram detidas durante um patrulhamento da Polícia Militar nesta quinta-feira (20) pelo bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) tiveram a atenção voltada para três elementos que, ao notar a presença policial, entraram em fuga com bolsas e mochilas, pulando o muro de um posto de saúde.

Eles foram capturados pela PM e, após revista, os agentes localizaram 133 pedras de crack, 110 cápsulas de cocaína, 99 buchas de maconha, R$ 90 em espécie e um aparelho celular.

O trio foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde dois permaneceram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; e o menor foi apreendido por fato análogo aos mesmos crimes.